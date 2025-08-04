"По силам ли Шахтеру выйти в основной этап Лиги Европы? Конечно. Шахтер есть Шахтер. Когда 13 или 15 легионеров покинули команду, Шахтер выходил из группы Лиги чемпионов. Шахтер купил много футболистов, и футболисты, которые были молодыми, уже имеют опыт. Конечно, они должны играть в основном этапе Лиги Европы и ставить перед собой высокие цели – это нормально, я считаю.

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Главное – работать. Матч с Бешикташем уже прошел, его надо забыть и сохранить этот темп. Но эмоции надо немного убрать, потому что, как по мне, на эмоциях далеко не доедешь. Должна быть стратегия, план действий, потому что сейчас будет много переездов, начнется много матчей сборной. Игроки Шахтера постоянно ездят в сборную, и будет большая нагрузка, поэтому надо правильно все планировать для того, чтобы достигать на всех фронтах результата", – поделился Степаненко в интервью Футбол 360.

Напомним, Тарас выступал за Шахтер с 2010 года, став настоящей легендой "горняков". Зимой 2025 года он перебрался в турецкий Эюпспор, который на тот момент возглавлял Арда Туран, – уже действующий наставник Шахтера.

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