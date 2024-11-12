Тренерский штаб национальной команды решил включить Степаненко только в резервный список. Однако Тарас убежден, что и без его участия сборная готова выполнять задачи.

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"У нас хорошая команда, хорошие футболисты. То, что до этого не всегда был хороший результат, не означает, что что-то изменилось. Квалифицированных игроков у нас хватает на всех позициях, поэтому, думаю, все будет хорошо", – сказал Тарас в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что "сине-желтым" предстоит провести решающие матчи Лиги наций. 16 ноября Украина сыграть против сборной Грузии, а 19 – состоится поединок против Албании. Сейчас команда Реброва находится на последнем месте своего квартета, имея четыре очка, лидирует Чехия с семью пунктами в активе.

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