"Мы готовы к Интеру. Готовились к матчу сразу после Динамо. Все в оптимальной форме. Выполним все установки тренера и даже больше. В команде обсуждаем рабочие моменты. Мелочи очень важны. С Малиновским не говорил об Интере, но смотрел его матч.

Шахтер – Интер: пресс-конференция Роберто Де Дзерби – о дуэли со старым знакомым, Усике и будущей битве с Динамо

Я не думаю, что правильно сравнивать Лукаку и Джеко. Лукаку – более мощный, а Джеко – более мобильный. У Эдина много опыта. Думаю, его не зря взяли на замену Лукаку.

С первого дня Роберто Де Дзерби требует от нас большего, чем мы можем. И это правильно. Результат делает не только тактика, но и эмоции. Нужно быть готовыми ментально к игре. Надеюсь, что мы прислушиваемся к тренеру и станем ментально сильнее. Особенно молодые ребята.

Шахтер – Интер: пресс-конференция Симоне Индзаги – о работе Де Дзерби в Украине и своем голе в ворота "горняков"

Тренер прав по поводу Интера. В прошлом году мы дважды играли с ними, а вот с командами Симоне Индзаги я не встречался никогда. Нам надо выполнить установку. Мы должны понимать, что мы можем играть с такими мощными командами, а также должны", – сказал Степаненко.