"Я играл все матчи до травмы. Потом я травмировался, одно повреждение, другое... Я вернулся, команда выигрывала, а тренер перестал на меня рассчитывать. Это решение тренера. Насчет кондиций я уже как-то говорил, что мы бегаем с датчиками. Если брать матчи, в которых я принимал участие, то я практически по всем физическим показателям всегда находился наверху. Поэтому я не думаю, что это проблема кондиций.

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Возможно, я по какому-то стилю игры не подходил тренеру. Возможно, он не очень рассчитывает на более опытных, возрастных футболистов. Он мне этого не говорил, я этого не спрашивал. К сожалению, после того, как я понял, что на меня не очень рассчитывает Пушич, я с ним и не общался. Я отошел от того, чтобы контролировать любые процессы внутри команды.

Я не хотел мешать, разводить конфликты. Я просто занимался своим делом и старался быть максимально готовым, если мне дадут какой-то шанс сыграть", – сказал Степаненко в интервью Игорю Бурбасу.

Напомним, зимой Тарас Степаненко покинул Шахтер после 15-ти лет в клубе. Сейчас опорный полузащитник выступает за турецкий Эюпспор.

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