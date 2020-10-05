Степаненко рассказал о своем самочувствии и состоянии Пятова после обнаруженного коронавируса
Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал положительный результат теста на COVID-19 у себя и Андрея Пятова.
"После игры у нас с Андреем Пятовым тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно.
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Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены, что в скором времени вернемся к повседневной жизни. Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо", – написал Степаненко в своем Instagram.
Напомним, Тарас Степаненко и Андрей Пятов получили положительные результаты ПЦР-тестов после матча с Десной. Поэтому Шахтер всем составом пошел на самоизоляцию, а на матч против Франции не отправится ни один игрок "горняков".
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