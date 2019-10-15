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Степаненко раскритиковал арбитра Энтони Тейлора за провальную работу на матче Украина – Португалия

08:00 361 Читати українською
Степаненко раскритиковал арбитра Энтони Тейлора за провальную работу на матче Украина – Португалия
Момент с назначением пенальти / Футбол 24

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко остался недоволен работой главного арбитра матча против Португалии.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Сегодня мы совершили большое дело, вышли на Евро с первого места. Вполне заслуженно, все по игре.

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К сожалению, судья не дал мне порадоваться до конца встречи. Именно этот рефери удалил меня с Айнтрахтом на 10 минуте. Это наиболее испуганный арбитр, которого я знаю. Хотя и англичанин. Сначала показал мне желтую карточку, хотя фолил Яремчук. Мы ему об этом говорили, но он даже не слушал. Затем прыгал в подкате, мяч попал в бедро, а потом в руку. Игра продолжается. Затем Роналду говорит, что была рука, и арбитр ставит нам пенальти. Нужно вводить ВАР", – сказал Степаненко в комментарии "Футбол 1".

Напомним, матч обслуживал Энтони Тейлор. Ошибки англичанина не помешали Украине одержать победу над португальцами, которая обеспечила первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

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