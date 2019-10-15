Степаненко раскритиковал арбитра Энтони Тейлора за провальную работу на матче Украина – Португалия

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко остался недоволен работой главного арбитра матча против Португалии.

"Сегодня мы совершили большое дело, вышли на Евро с первого места. Вполне заслуженно, все по игре.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

К сожалению, судья не дал мне порадоваться до конца встречи. Именно этот рефери удалил меня с Айнтрахтом на 10 минуте. Это наиболее испуганный арбитр, которого я знаю. Хотя и англичанин. Сначала показал мне желтую карточку, хотя фолил Яремчук. Мы ему об этом говорили, но он даже не слушал. Затем прыгал в подкате, мяч попал в бедро, а потом в руку. Игра продолжается. Затем Роналду говорит, что была рука, и арбитр ставит нам пенальти. Нужно вводить ВАР", – сказал Степаненко в комментарии "Футбол 1".

Напомним, матч обслуживал Энтони Тейлор. Ошибки англичанина не помешали Украине одержать победу над португальцами, которая обеспечила первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

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