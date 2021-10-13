Поединок 8-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1: 1) стал особенным для полузащитника сборной Украины и донецкого Шахтера Тараса Степаненко.

Ветеран провел свой 500-й матч в карьере, сообщает Sport.ua.

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Степаненко стал 9-м игроком периода Независимости, покорившим этот рубеж. Воспитанник запорожского Металлурга провел 83 поединка за родной клуб, 350 игр – за Шахтер, а еще 67 – в составе национальной команды. Уже в этом сезоне Степаненко может опередить других легенд отечественного футбола – Андрея Воробья (505 матчей) и Владислава Ващука (515).

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Андрея Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка.

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