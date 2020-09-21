" Я был на сто процентов уверен, что это ошибка судьи, и, посмотрев повтор, в этом убедился. Эпизод развивался так: я бежал и смотрел на верховой мяч, увидел, что передо мной футболист, просто остановился, еще и специально развел руки в стороны.

Голевая феерия и неоднозначный пенальти в видеообзоре матча Заря – Шахтер – 2:2

Я много лет в футболе и знаю, что, если ты ставишь руку на спину или делаешь какой-то толчок, это чревато нарушением правил. Я специально развел руки в стороны и остановился. Если было малейшее касание моей груди и плеча футболиста, так в течение игры бывает 10–15 таких ситуаций. Тогда пусть арбитр ставит 10–15 пенальти в разные ворота.

Это контактный вид спорта. Получается, доходит до того, что обороняющимся игрокам нельзя вступать в борьбу в штрафной площадке. В таком случае будет огромное количество пропущенных голов. Или для чего это делается? Я, если честно, не понимаю", – цитирует Степаненка официальный сайт Шахтера со ссылкой на Shakhtar News.

Напомним, Шахтер сыграл вничью с луганской Зарей (2:2), а судья назначил неоднозначный пенальти в ворота "горняков".

Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти