Степаненко прокомментировал решения VAR в матче против Бенфики

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1).

"Конечно, жаль, что пропустили, и могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать. Однако, имеем то, что имеем, впереди ответный матч.

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По физическому состоянию тоже переживали, ведь это первый официальный матч, еще и в Лиге Европы. Но вроде выглядели нормально. VAR, конечно, нервов добавил. Когда такие оффсайды, что надо пересматривать, а там полколена. Лично я не считаю, что это офсайд.

Прессинговать выше, конечно же, лучше, благодаря чему второй тайм был активным. Но ни одна команда непрерывно так играть не может. Тем более, у нас сегодня был первый официальный матч, было просто тяжело физически. А в случае со вторым голом, то арбитр нам сказал, что нарушение было до того, как гол был забит. Поэтому и назначен был пенальти. Нарушение, несомненно, было", – цитирует Степаненко footboom.

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