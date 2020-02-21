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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Степаненко прокомментировал решения VAR в матче против Бенфики

07:30 122 Читати українською
Степаненко прокомментировал решения VAR в матче против Бенфики
Тарас Степаненко / фото: Д. Руденко

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1).

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Конечно, жаль, что пропустили, и могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать. Однако, имеем то, что имеем, впереди ответный матч.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

По физическому состоянию тоже переживали, ведь это первый официальный матч, еще и в Лиге Европы. Но вроде выглядели нормально. VAR, конечно, нервов добавил. Когда такие оффсайды, что надо пересматривать, а там полколена. Лично я не считаю, что это офсайд.

Прессинговать выше, конечно же, лучше, благодаря чему второй тайм был активным. Но ни одна команда непрерывно так играть не может. Тем более, у нас сегодня был первый официальный матч, было просто тяжело физически. А в случае со вторым голом, то арбитр нам сказал, что нарушение было до того, как гол был забит. Поэтому и назначен был пенальти. Нарушение, несомненно, было", – цитирует Степаненко footboom.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

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Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Бенфика Тарас Степаненко Тарас Степаненко Видеоассистент арбитра (VAR)
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