Степаненко прокомментировал решение перенести Евро-2020

Будут ли изменения в лучшую или худшую сторону – не могу сказать. Все будет зависеть от игры футболистов за свои клубы, уровня выступлений, результатов. Будем надеяться, что тренерский штаб будет держать всех футболистов в тонусе, создавать конкуренцию, сборная вырастет и наберется опыта.
Очень ждал Евро. Это событие. Многие футболисты столько лет сыграли за сборную, но не смогли выступить на Евро. Для меня это большой турнир, я ждал и готовился. Родные должны были лететь на все матчи группы, все было организовано. Так что я расстроился. Но мы должны понимать, что ситуация в Украине и в мире тяжелая, так что свои амбиции надо откладывать на второй план. Нужно больше думать о здоровье и близких.
Сейчас тренируюсь по 2 раза в день, база в моем полном распоряжении, поскольку из-за карантина все ребята по домам находятся, только травмированы приезжают. Спокойно работаем. Это даже хорошо. Если бы я видел, что ребята тренируются, а я не могу – то спешил бы, спешил. А так размеренно иду по плану. Надеюсь все будет хорошо", – сказал Степаненко Youtube-каналу FootballHub.
Напомним, УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года. Турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля.