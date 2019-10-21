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ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Степаненко прокомментировал информацию об интересе к нему команд АПЛ

21 октября 23:33 50 Читати українською
Степаненко прокомментировал информацию об интересе к нему команд АПЛ
Тарас Степаненко / Getty images

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко признался, что не владеет информацией о желании английских клубов осуществить его трансфер.

 

"Разговаривал ли с Каштру об интересе английских клубов Нет, тренер об этом ничего не знает, я – тем более. Поэтому пока говорить не о чем", – сказал Степаненко на пресс-конфернеции перед матчем Лиги чемпионов против загребского Динамо.

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Напомним, ранее английская пресса сообщала, что зимой Кристал Пэлас готов сделать Шахтеру предложение по Степаненко в размере 8 млн фунтов.

К слову, поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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