Степаненко проанализировал изменения в СК Днепр-1 после выхода команды в УПЛ

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями после победы над СК Днепр-1 в рамках 10-го тура УПЛ.

"Днепр пытался, пытался играть плотно в обороне и выходить на контратаках, но мы были к этому полностью готовы и не дали создать ничего опасного. Считаю, провели хороший матч.

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У них остались те же футболисты, тот же тренер, поэтому и рисунок игры прежний. Возможно, сегодня Днепр пытался действовать открыто, но это связано, наверное, с тем, что команда быстро пропустила.

Если вспомнить кубковую встречу, то там они пропустили уже в конце, и поэтому в течение всего матча был закрытый футбол. Когда Шахтер забивает таким соперникам, они открываются и выходит более зрелищное противостояние", – цитирует Степаненко пресс-служба Шахтера.

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Напомним, что эти команды встречались между собой в середине апреля в полуфинале Кубка Украины, когда СК Днепр-1 еще выступал в Первой лиге. Тогда дончане тоже победили со счетом 2:0.