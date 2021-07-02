"Когда зашли в раздевалку, Беседин сидел очень расстроенный. Сразу к нему подошел и сказал: Это твоя победа. Ценой своей травмы он заработал удаление. Мы практически все оставшееся время доминировали.

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У Довбика было два хороших момента. В первом не получилось немного, а во втором он уже забил после великолепной фланговой передачи Зинченко. В какой стык пошел Беседин, получил тяжелую травму – это вылилось в то, что команда сейчас в Риме и в 1/4 финала Евро. Для меня, это его победа. Мы всей командой сразу это ему сказали", – отметил Тарас Степаненкоо в эфире телеканала vZbirna на YouTube.

Напомним, Беседин появился на замену в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1), но уже через 10 минут получил жуткую травму. По прогнозам врачей, нападающий пропустит около 6 месяцев.

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