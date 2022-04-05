"Дело в том, что я в Румынии тренируюсь с местным клубом Волунтари. По моей просьбе Мирча Луческу договорился с Флорином Чернатом, который сейчас является спортивным директором этого клуба, также было получено разрешение президента и главного тренера, чтобы я занимался с ними. За это им всем спасибо.

Степаненко присоединился к тренировкам в составе Динамо – фото дня

Меня здесь приняли хорошо, всячески помогают и поддерживают. Волунтари в субботу провели важный матч, выиграли 1:0, сейчас уходят на четвертом месте в чемпионате. И по этому случаю тренер дал команде выходные. Поскольку я начал тренироваться недавно, мне нужно набирать форму, ведь Шахтер скоро будет выезжать в Турцию и будет проводить благотворительные матчи. И когда футболистам Волунтари дали выходные, я обратился к Мирче Луческу с просьбой потренироваться с Динамо, ведь пропускать три дня не хотелось. Луческу мне разрешил, и эти дни я занимаюсь с Динамо, пока Волунтари не вернется к тренировкам.

Могу только поблагодарить за то, что здесь мы, украинцы, друг друга поддерживаем. Убежден, если бы сложилась ситуация, когда кому-то из футболистов Динамо нужно бы поддерживать форму, то Шахтер так же бы предоставил ребятам все условия и помог бы им. Это солидарность украинского народа, и, по моему мнению, это вполне нормальная ситуация", – цитирует Степаненко сайт дончан .

Напомним, "горняки", как и киевский клуб, запланировали благотворительное турне с товарищескими матчами против топовых клубов Европы, выручка от которых будет идти Вооруженным силам Украины.

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