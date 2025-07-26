"Шахтер для меня родная команда и, конечно, я со всеми на связи, знаю что происходит внутри команды. Когда нужно, я говорил свое видение тренировочного процесса, что требует Туран. Сможет ли тренер помочь команде развиваться дальше, развивать молодежь.

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Когда руководство выбирает тренера – это важный шаг. Они ищут плюсы и минусы. Ко мне обращались. Я, конечно, что знал, то и рассказал. Для меня тоже важно, чтобы Шахтер вышел на свой уровень и получал победы", – поделился Степаненко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Тарас выступал за Шахтер с 2010 года, став настоящей легендой "горняков". Зимой этого года перебрался в турецкий Эюпспор, который на тот момент возглавлял Арда Туран, – уже действующий наставник Шахтера.

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