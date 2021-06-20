"Австрия – очень сильная команда. Физически очень сильная. Я смотрел их матчи с македонцами и нидерландцами. Несмотря на результат, идут вперед, проводят быстрые атаки и прессингуют. У них есть очень высокие и большие футболисты впереди. Немецкий и австрийский футбол – всегда быстрый и агрессивен. Я думаю, именно такого футбола стоит ждать в следующей игре.

Украина – Австрия: Шевченко озвучил кадровые потери и отверг разговоры о взаимовыгодной ничьей в матче Евро-2020

Есть личности, но не скажу, что их мастерство невозможно нивелировать, но есть индивидуально сильные футболисты.

Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда устраивает ничья – это внутри лежит, и ты где-то пытаешься опуститься ниже, чтобы обезопасить свои ворота. Это играет потом злую шутку. Считаю, что нужно выходить, ставить перед собой максимальные цели. Преимущество нужно иметь в виду, но не играть на ничью. Всегда нужно отталкиваться от своей игры и настраиваться на победу", – сказал Степаненко в эфире Футбол NEWS.

"Вимкніть приймачі!" Австрія боїться повторити з Україною велику ганьбу – як Das Team написала чорну сторінку історії