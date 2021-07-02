"Плохо спал после Швеции, много эмоций. Можно сказать, ночь не спал, а потом в аэропорт. Все ребята устали, но скоро будем к Англии готовиться.

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Физически тяжело, но еще тяжелее эмоционально, потому что нахожусь постоянно в закрытом пространстве. И вот сейчас хотя бы были перелеты в Шотландию, а теперь – в Италию. Я нормально себя чувствую, ведь после побед восстановление проходит быстрее", – сказал Тарас Степаненко в эфире телеканала vZbirna на YouTube.

Напомним, сборная Украины встретится с Англией в субботу, 3 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В 1/8 плей-офф чемпионата Европы подопечные Андрея Шевченко вырвали победу у Швеции (2:1).

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії