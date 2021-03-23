Полученное хавбеком в 15-м туре УПЛ повреждение спровоцировало рецидив травмы мениска, сообщает Sport Arena.

Степаненко рискует пропустить Евро-2020, – журналист

Об этом стало известно в результате медобследования, которое хавбек прошел еще несколько недель назад. Степаненко предстоит длительный процесс восстановления. Полузащитник рискует пропустить чемпионат Европы-2020. Континентальное первенство пройдет в июне-июле этого года.

В нынешнем сезоне Тарас Степаненко успел провести 18 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 1 ассист. Ранее функционер Шахтера Дарио Срна уверял, что опытный хавбек идет на поправку, а тренерский штаб "горняков" всего лишь не хочет рисковать его здоровьем.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній