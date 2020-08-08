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Степаненко получил личное поздравление с днем рождения от УЕФА – вспомнили гол хавбека в ворота Бенфики

23:22 - Читати українською
Степаненко получил личное поздравление с днем рождения от УЕФА – вспомнили гол хавбека в ворота Бенфики
Тарас Степаненко / Сайт Шахтера

УЕФА не оставил без внимания полузащитника Шахтера Тараса Степаненко, который сегодня праздновал свое 31-летие.

Футбольный союз в своем Twitter опубликовал приветственный пост, вспомнив гол лидера "горняков" в ворота Бенфики на стадии 1/16 финала текущего розыгрыша Лиги Европы.

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Степаненко в высоком прыжке расстрелял голкипера "орлов" после подачи углового. Этот мяч стал переломным – Шахтер сократил отставание до счета 2:3, а затем и вырвал ничью.

Напомним, всего Степаненко провел 66 матчей в еврокубках, в которых отличился 6 голами.

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