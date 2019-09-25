Степаненко пояснил, что может помешать Шахтеру обыграть Ворсклу

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины поделился мыслями относительно следующего матча против Ворсклы во время открытой тренировки "горняков".

"Самое главное для нас – выигрывать в каждом матче. Стараемся это делать. У Ворсклы свои задачи, мы на них не обращаем внимания. Готовимся к игре, которая должна принести нам 3 очка.

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После поражения от Манчестер Сити определенное время мы были разочарованы, провели тяжелый матч. Нелегко восстановиться, в нашей команде не все футболисты привыкли работать в таком режиме. Это было заметно в матче с Десной. Мы понимаем, что физическое и психологическое состояние зависит от головы. Однако перед поединком с Ворсклой у нас 5 дней, был выходной, вчера проводили восстановительную работу. Было достаточно времени для психологического и функционального восстановления.

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Конечно, мы следим за матчами Аталанты, у них сейчас также насыщенный график. Возможно, подсознательно все думают об игре Лиги чемпионов. Впрочем, если перегнуть с преждевременным вниманием на матч с Аталантой, можно потерять важные очки с Ворсклой. Уже после этой дуэли будем активно готовиться к Лиге чемпионов. Чтобы иметь хорошее настроение, нужно хорошо сыграть с Ворсклой не только по счету, но и по качеству. У Ворсклы тренер из "динамовской" школы. Я работал с этим тренером в сборных. Знаю, какие у него требования, как работают последователи Лобановского. Поэтому не думаю, что в плане тактики и организации игры мы увидим от них что-то новое", – рассказал Степаненко на открытой тренировке Шахтера.

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