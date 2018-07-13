Степаненко: Перед Шахтером всегда стоят максимальные задачи

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко после матча против Бешикташа рассказал о целях на сезон 2018/19.

"Результат матча против Бешикташа, прежде всего, показывает то, что в обороне сыграли хорошо. Это именно то, что требует от нас тренерский штаб. Команда соперника тоже сыграла хорошо в обороне – видимо, их тренерский штаб также об этом просит.

Золотой мальчик Сиприано, который отказал Барселоне: кого подписал Шахтер на позицию лидера клуба

Они здорово дорабатывали, добегали, даже их нападающие возвращались назад. Это говорит о том, что команды очень серьезно готовятся к большим задачам. Если в обороне не будет порядка, никаких больших целей не добьешься.

Нас ждет тяжелый сезон. В любом случае, на сборах ты максимальные кондиции не наберешь. Надо постепенно входить в сезон – будет матч за Суперкубок, затем уже начинается чемпионат. Будем серьезно готовиться. Перед Шахтером всегда стоят максимальные задачи и цели. Хотим их выполнить", – цитирует Степаненко телеканал Футбол 1.