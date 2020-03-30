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Степаненко: Отношения между футболистами Шахтера и Динамо стали теплее

08:26 18 Читати українською
Степаненко: Отношения между футболистами Шахтера и Динамо стали теплее
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Тарас Стеепаненко признался, что за последние годы отношения "горняков" с игроками киевского Динамо серьезно изменились.

"Мы достаточно хорошо общаемся с игроками Динамо. Не скажу, что прямо близко. Близко общаются только ребята, которые моложе, потому что они вместе прошли юношеские и молодежные сборные.

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Когда я жил в Донецке, то ни с кем из Динамо не общался, только в сборной мог перекинуться парой слов. А сейчас мы списываемся, обсуждаем что-то, интересуемся друг у друга делами.

В сборной тоже очень теплая атмосфера: все друг друга подкалывают, шутят, поздравляют с днями рождения. Поэтому я согласен, что в течение этих лет, прошедших в Киеве, теплее стали отношения между футболистами Шахтера и Динамо", – сказал Степаненко в программе Великий футбол.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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