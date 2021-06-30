"Наша диаспора сегодня была здесь (на стадионе Хэмпден-Парк в Глазго – прим. "Футбол 24"). Всем людям, которые пришли – большое им спасибо.

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Они – просто молодцы. Они гнали нас вперед, поддерживали, добавляли нам сил. Просто круто, здорово, классная атмосфера – спасибо болельщикам", – сказал Тарас Степаненко официальному каналу УАФ на YouTube.

Напомним, Украина одержала минимальную победу над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы (2:1). В четвертьфинале, 3 июня, "желто-синие" встретятся с национальной командой Англии.

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