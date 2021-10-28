Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко продлил контракт с "оранжево-черными", сообщает официальный сайт "горняков".

Матвиенко подписал новый контракт с Шахтером, – СМИ

По новому соглашению 32-летний футболист будет играть за донецкий клуб до 30 июня 2024 года.

Напомним, Степаненко выступает за Шахтер с 2010 года. За его плечами 352 официальных матча, которые позволили ему войти в топ-6 гвардейцев "горняков". Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

"За 3:2 над Динамо нам щедро віддячили": дебют на Донбас Арені, шалені камбеки проти Києва, його гармату оцінив закордон