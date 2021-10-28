Степаненко официально пролонгировал сотрудничество с Шахтером
20:56 - Читати українською
Вице-капитан "горняков" решил связать свое будущее с донецким клубом.
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко продлил контракт с "оранжево-черными", сообщает официальный сайт "горняков".
Матвиенко подписал новый контракт с Шахтером, – СМИ
По новому соглашению 32-летний футболист будет играть за донецкий клуб до 30 июня 2024 года.
Напомним, Степаненко выступает за Шахтер с 2010 года. За его плечами 352 официальных матча, которые позволили ему войти в топ-6 гвардейцев "горняков". Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.
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