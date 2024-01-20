Степаненко официально продлил контракт с Шахтером
20:44 - Читати українською
Капитан Шахтера Тарас Степаненко продолжит выступления за "горняков" и в следующем сезоне.
Пресс-служба Шахтера объявила о пролонгации контракта с Тарасом Степаненко.
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Согласно новому соглашению, капитан "горняков" будет выступать за "оранжево-черных" до конца сезона 2024/25. Предыдущий контракт Степаненко подходил к концу летом 2024 года.
Напомним, Тарас выступает за Шахтер с июля 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро. В текущем сезоне Степаненко сыграл в 18 матчах, в которых отметился 1 ассистом.
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