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Степаненко оценил уровень игры новичков Шахтера

09:57 22 Читати українською
Степаненко оценил уровень игры новичков Шахтера
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями об игре новичков дончан.

"Скажу сразу – видно, что футболисты высокого уровня. Бразильский футбол меняется, и игроки приходят в команду уже более дисциплинированными, более подготовленными тактически. Это видно сразу. На поле они сразу понимают, что нужно делать. Это большой плюс, им не понадобится столько времени на адаптацию.

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Фернандо? Видно, что быстрый и техничный футболист. Он серьезно поможет Шахтеру. Это достойная замена Бернарду. Майкон – цепкий футболист с хорошей передачей и ударом.

Вопрос, какие задачи теперь будет ставить Мистер центральным полузащитникам. Когда играл Фред, мы с Малышевым занимали оборонительную позицию, так как знали, что Фред постоянно подключается в атаку. Сейчас, думаю, ответственность и нагрузка на центральных полузащитников будет больше распределена, ведь такого атакующего игрока, как Фред, нет", – цитирует Степаненко телеканал Футбол 1.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Майкон Майкон Фернандо Педро Фернандо Педро
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