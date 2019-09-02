Степаненко оценил переход Коноплянки в Шахтер и спрогнозировал будущее Тайсона

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко в восторге от подписания Евгения Коноплянки, и имеет собственное мнение относительно потенциального трансфера Тайсона.

"Переход Коноплянки в Шахтер? Классно. Я только за. Женя – хороший футболист, который усилит нашу команду. К тому же он украинец, его любят в нашей стране. Это хороший трансфер для Шахтера.

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Остается ли Тайсон? Я не знаю, но думаю, что да. Его со всех сторон настраивают на то, чтобы он ушел. Это и агент, и его личное желание поиграть в европейском чемпионате. Думаю, все образуется и будет нормально", – цитирует Степаненко Tribuna.com.

Напомним, 29-летний экс-вингер перешел в Шахтер с Шальке, подписав контракт на 3 года.

По информации СМИ, основным претендентом на Тайсона является итальянская Рома.

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