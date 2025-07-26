"Готовлюсь к сезону, у нас практически тоже новая команда. Сейчас хорошие футболисты пришли. То, чего не хватало в прошлом сезоне, из-за чего не дотянули до еврокубков.

Степаненко признался, что помог Шахтеру в выборе Турана новым наставником

Ставятся высокие задачи – зона еврокубков. Попробуем это сделать. Сборы проводят хорошо. Честно говоря, не ожидал, что в Турции делают такую ставку на физическую подготовку. Давно не было таких физических нагрузок, но мне это нравится, потому что сейчас футбол без этого невозможен.

Мог ли я пойти с Ардой в Шахтер? Как футболист? Там много футболистов и без меня есть кому играть на этой позиции. А как тренер, то у меня еще год контракта, и я не уверен, что буду тренером. Там мне намекали, шутили об этом, но конкретных предложений не было. Ну и этот год я еще хочу поиграть в футбол", – рассказал Степаненко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Тарас выступал за Шахтер с 2010 года, став настоящей легендой "горняков". Зимой 2025 года он перебрался в турецкий Эюпспор, который на тот момент возглавлял Арда Туран, – уже действующий наставник Шахтера.

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