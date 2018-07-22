Степаненко: Новичкам нужно почувствовать ответственность

Полузащитник Шахтера прокомментировал уровень игры новичков донецкого клуба в матче против Динамо (0:1)

"Новым игрокам нелегко с ходу влиться в команду, которая всегда должна достигать максимальных результатов. У нас достаточно много новичков и нужно дать им время, чтобы они поняли нашу игру, почувствовали ответственность.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

В чемпионате приходится непросто: нужно много прессинговать и работать в отборе. Обычно против нас играют плотно в обороне, а нам всегда нужно побеждать. Все нормально, главное не вешать нос. У нас еще все впереди", – цитирует Степаненко ТК Футбол.

Стоит отметить, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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