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Степаненко: Новичкам нужно почувствовать ответственность

15:09 12 Читати українською
Степаненко: Новичкам нужно почувствовать ответственность
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера прокомментировал уровень игры новичков донецкого клуба в матче против Динамо (0:1)

"Новым игрокам нелегко с ходу влиться в команду, которая всегда должна достигать максимальных результатов. У нас достаточно много новичков и нужно дать им время, чтобы они поняли нашу игру, почувствовали ответственность.

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В чемпионате приходится непросто: нужно много прессинговать и работать в отборе. Обычно против нас играют плотно в обороне, а нам всегда нужно побеждать. Все нормально, главное не вешать нос. У нас еще все впереди", – цитирует Степаненко ТК Футбол.

Стоит отметить, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Шахтер - Динамо Киев Тарас Степаненко Тарас Степаненко Суперкубок Украины
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