Луиш Каштру, похоже, потерял серьезную боевую единицу не только на двухматчевое противостояние 1/8 финала Лиги Европы.

У полузащитника "горняков" и сборной Украины Тараса Степаненко серьезные проблемы с коленом, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, это помешает 31-летнему футболисту принять участие в двух поединках против Ромы в плей-офф Лиги Европы. Матчи, к слову, состоятся 11 и 18 марта. Пропустить Степаненко еще и встречи в Кубке Украины (против Агробизнеса) и в УПЛ (против Олимпика и Десны).

Напомним, Тарас почувствовал дискомфорт в матче с Рухом 21 февраля и был заменен еще до перерыва. В текущем сезоне в активе лидера Шахтера 18 матчей и 1 ассист.

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