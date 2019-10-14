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Степаненко не поможет сборной Украины в матче против Сербии

22:44 61 Читати українською
Степаненко не поможет сборной Украины в матче против Сербии
Тарас Степаненко / Фото УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко будет отдыхать в последнем матче отбора на Евро-2020.

 

В матче 8-го раунда отбора на Евро-2020 Украина – Португалия Тарас Степаненко получил "горчичник" на 25-й минуте за задержку соперника.

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Из-за перебора желтых карточек ключевой игрок команды Шевченко пропустит последний матч квалификации против Сербии.

В текущем отборочном цикле Степаненко провел 5 матчей, и получил три предупреждения.

Встреча Украины и Сербии состоится 17 ноября, начало в 16:00.

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Португалия Португалия Евро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко Украина Украина Сборная Украины Сербия - Украина
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