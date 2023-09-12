"Кривцов уже ушел, я там к этому привык, потому болеем... В Америке у нас любимая команда это Интер Майами, следим за ним каждый матч. Отрадно, что сейчас мы можем его после последних игр поздравить с победой, потому что у них не очень был период. Мы уже писали: "Когда будем поздравлять тебя?".

Степаненко мог оказаться в Динамо – интерес проявляли еще к одному игроку сборной Украины

Сергей Сидорчук ушел в Бельгию. Для меня он вроде играл за Динамо, соперника Шахтера, но мне действительно грустно, потому что я с этими ребятами в течение десятка лет играю. Да, мы соперники на футбольном поле, но в жизни мы дружим. Понимаю, что ребята, которых я уважаю, уходят... Для меня чемпионат Украины становится слабее, когда такие люди уходят. Сто процентов.

Будем держать оборону для того, чтобы держать уровень чемпионата, потому что из-за войны в нашем государстве уровень футбола не такой, как хотелось бы. Но мы должны максимально держать уровень, помогать молодежи расцвести. Чтобы после того, как наша страна победит в войне, мы могли сказать, что все сделали для украинского футбола, потому что это наше дело.

А что касается своего будущего, я не знаю. У меня еще год контракта с Шахтером, дай бог если будет здоровье... В принципе чувствую я себя хорошо, интерес до сих пор есть, увидим. Жизнь покажет, это такая штука, сегодня ты здесь, завтра – там. Но главное держать марку, держаться на волне", – резюмировал Степаненко в комментарии ВЗБІРНА.

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