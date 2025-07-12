Степаненко не дождался в одноклубники украинца – игрока хочет другой клуб Турции
Вингер Лехии Максим Хлань может продолжить карьеру в Турции.
Максим Хлань мог продолжить карьеру в Турции, но сделка с Эйюпспором сорвалась на завершающем этапе, сообщает Ajansspor.
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22-летний украинский вингер, который в последнее время выступал за Лехию Гданьск, не смог согласовать условия контракта с представителем Суперлиги. Добавим, что за Эюпспор выступает Тарас Степаненко.
Впрочем, Хлань не оставляет попыток закрепиться в местном чемпионате – в ближайшее время он проведет переговоры с другим турецким клубом, Газиантепом.
Напомним, что Максим Хлань присоединился к Лехии в сентябре 2023 года в роли свободного агента. До этого он выступал за Зарю, которую покидал со скандалом. За польский клуб вингер отыграл в 55 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов.
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