Максим Хлань мог продолжить карьеру в Турции, но сделка с Эйюпспором сорвалась на завершающем этапе, сообщает Ajansspor.

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22-летний украинский вингер, который в последнее время выступал за Лехию Гданьск, не смог согласовать условия контракта с представителем Суперлиги. Добавим, что за Эюпспор выступает Тарас Степаненко.

Впрочем, Хлань не оставляет попыток закрепиться в местном чемпионате – в ближайшее время он проведет переговоры с другим турецким клубом, Газиантепом.

Напомним, что Максим Хлань присоединился к Лехии в сентябре 2023 года в роли свободного агента. До этого он выступал за Зарю, которую покидал со скандалом. За польский клуб вингер отыграл в 55 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

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Son olarak Polonya Ligi ekiplerinden Lechia Gdansk’ın formasını giyen Maksym Khlan, Eyüpspor ile görüşmelerinde imza aşamasına kadar gelse de anlaşma sağlayamadı.



22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gaziantep FK ile de transfer için bir görüşme… pic.twitter.com/BsjmcHGCgA — Ajansspor (@ajansspor) July 11, 2025

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