"Я видел эту информацию, но не спрашивал у тренера. Если бы он попал в Шахтер, я был бы очень рад. Это на 100% хороший человек. Молодой тренер, который дает хороший результат, был великим футболистом, играл в лучших командах Европы. Почему нет?

"Я еще хочу играть в футбол, а в Шахтере я этого не делал": Степаненко – о переезде в Турцию о переезде в Турцию

Брали же Фонсеку, Де Дзерби – это тоже молодые тренеры. Они тоже делали свои первые шаги не в очень больших командах. Почему бы не попробовать человека, который в Турции с небольшим клубом борется с еврокубками.

Если писали, то он, возможно, есть в каком-то там списке. Это же откуда-то взялось", – сказал Степаненко в интервью Игорю Бурбасу.

Напомним, Тарас Степаненко выступал за Шахтер с 2010 по 2025 год. Сейчас Эюпспор под руководством Арды Турана занимает 5-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команды из Стамбула 44 очка.

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