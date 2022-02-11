Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о сильнейших соперниках, против которых ему приходилось играть.

"Если выбирать топ-3 самых именитых футболок в моей домашней коллекции, то выделю, наверное, Буффона, Левандовски и Модрича.

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А насчет тройки сильнейших оппонентов... Это Модрич, Роналду и, пожалуй, Барелла", – сказал Степаненко в комментарии YouTube-каналу Шахтаря.

Напомним, в текущем сезоне Тарас провел за "горняков" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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