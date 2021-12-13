"Марлос? Его человеческие качества на самом высоком уровне. Это очень добрый человек с большим сердцем, всегда с хорошим настроением, большой профессионал. Думаю, для нас это очень большая потеря.

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Каждый из нас хотел, чтобы он остался в клубе, но, к сожалению, это жизнь футболиста – иногда приходит время. Я знаю, что он хотел домой к семье, его родители уже преклонных лет, и хочет пожить в Бразилии. Честно, мне очень тяжело. Я действительно прикипел к этому человеку. Очень жаль", – поделился Степаненко в комментарии Великому футболу.

Напомним, что Марлос сегодня официально покинул Шахтер после 7 лет выступлений в составе "горняков". В составе "горняков" хавбек провел 287 матчей, отличился 74 голами и 65 ассистами. Список трофеев 33-летнего игрока впечатляет – он по 4 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году получил украинское гражданство и регулярно выступал за сборную.

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