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Степаненко назвал наиболее трудолюбивого игрока Шахтера

16:31 91 Читати українською
Степаненко назвал наиболее трудолюбивого игрока Шахтера
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко выделил своего одноклубника, который, по его мнению, является наиболее трудолюбивым в команде.

"У нас много трудолюбивых ребят. Можно полкоманды перечислить. Но я назову Давида Хочолаву", – сказал Степненко в прямом эфире на официальной странице Шахтера в инстаграме.

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Напомним, Хочолава перешел в Шахтер летом 2017 года из одесского Черноморца. В текущем сезоне 27-летний центрбек сыграл за "горняков" 12 матчей во всех турнирах. Контракт игрока сборной Грузии с донецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Шахтер Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко Давид Хочолава Давид Хочолава
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