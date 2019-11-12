Степаненко назвал лучший матч в исполнении Шахтера в октябре

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился эмоциями от награды лучшему игроку октября во составе "горняков".

"Победа в голосовании за лучшего игрока Шахтера в октябре? Выбор стал для меня неожиданностью. Я благодарен за признание болельщиков и за то, что они не только видят труд атакующих игроков, но и ценят усилия тех, кто выполняет черновую работу.

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Наверное, в октябре лучшим оказался матч с Аталантой, в котором мы одержали важную победу. Вообще же месяц был непростым: много сложных и эмоционально напряженных матчей, встречи с киевским и загребским Динамо шли подряд и забрали немало сил. Но мы прошли этот период, справились и надеемся, что дальше будет только лучше", – поделился Степаненко в комментарии официальному сайту Шахтера.

К слову, Степаненко провел 18 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, отметившись голом и ассистом.

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