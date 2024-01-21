"Думаю, что последние два контракта для меня очень эмоциональные, потому что у меня был период, когда я думал, что вообще закончу с футболом из-за травмы.

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И когда ты проходишь через такое тяжелое время и подписываешь соглашение, выходишь на другой уровень, стараешься играть и показывать свой максимум, то это вознаграждается тем, что клуб дает тебе новый контракт, и это очень круто.

Очень счастлив, что остаюсь дома. Хочу поблагодарить президента, руководство клуба, тренерский штаб. Они меня поддержали, семья, друзья. Я – счастливый человек. Буду уже с Шахтером до конца", – сказал Степаненко в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, 34-летний хавбек перешел в Шахтер в июле 2010 года из запорожского Металлурга. За время, проведенное в донецкой команде, он выиграл 23 трофея и является 5-м футболистом в истории клуба по сыгранным матчам. В текущем сезоне в 18 поединках Степаненко отметился 1 ассистом. Новый договор с "оранжево-черными" рассчитан до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 млн евро.

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