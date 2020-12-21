"Понятно, что мы хотим занять первое место в УПЛ. Мы для этого работаем. У нас есть задача – стать чемпионами. Мы потеряли много очков в начале сезона. Прекрасно понимаю, с чем это связано.

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Будем догонять, работать. Для нас сейчас каждый матч очень важен. Все работают, чтобы набирать очки, догонять и обгонять Динамо", – сказал Степаненко в интервью Футбольному формату.

К слову, Шахтер завершил первую часть сезона на втором месте – Динамо идет первым, опережая "горняков" лишь на один пункт.

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