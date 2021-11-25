"Есть требования, которые нужно выполнять. Мы понимаем, что в сборной Украины для некоторых сейчас реально последний шанс попасть на чемпионат мира, ради этой цели нужно только выигрывать. И пытаемся где-то проще играть.

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В Шахтере тренер всего полгода работает, и он хочет поставить свою игру, свое видение футбола. Хочет, чтобы такой футбол был и в УПЛ, и в еврокубках", – сказал Степаненко в комментарии SportArena.

Напомним, Шахтер после поражения от Интера прекратил выступления в еврокубках. В свою очередь сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года – жеребьевка состоится уже завтра, 26 ноября.

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