Степаненко назвал двух лучших игроков Динамо

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал, какие игроки Динамо ему нравятся, а также прокомментировал слухи о переходе в Рому.

"Рома? Это слухи, со мной никто не контактировал. По 5-6 человек каждые 3 дня называли – мол, переходят из Шахтера в Рому. Возможно, Пауло нужно было усилить какие-то позиции, но в таких клубах, как Рома, не только тренер принимает решения о трансферах – президент, спортивный директор также участвуют.

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Лучшие игроки Динамо с профессиональной точки зрения – Цыганков и Миколенко. Виктор – атакующий, креативный, быстрый, с ударом. Виталий – скоростной, физически подготовленный, цепкий. Если будут работать над собой, то обеспечат себе хорошее будущее. В Шахтер вряд ли возьмем (смеется), но куда-то в Европу – возможно", – сказал Степаненко программе ОТДУШИВДУШУ.

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