"В плане качества игра с Реалом Шахтеру давалась. Были хорошие эпизоды, где мы доминировали и создавали моменты. Но в плане результата, конечно, я недоволен.

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Соперники в позиционной обороне действовали хорошо, закрывали зоны. Когда Реал с такими футболистами защищается, сломать их оборону непросто. В таких играх много моментов не бывает, их нужно реализовывать. Но мы не должны забывать, что и Реал имел моменты, и они тоже не все использовали. Все пытались, хотели сделать максимум и добиться положительного результата, но, к сожалению, не удалось.

По качеству игры могли заработать очки. Сколько? Не знаю. К сожалению, мы этого не сделали. Класс соперника, таких футболистов, как Бензема, решил результат матча. Потому он и играет столько лет в Реале.

Теперь остается борьба за Лигу Европы. Нам нужно выигрывать два матча, чтобы весной быть в еврокубках. Это и хорошо: нужно рисковать, не бояться, играть в атакующий футбол. В принципе, тренерский штаб нас об этом просит, поэтому психологически будет легче", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 4-х туров "горняки" занимают в турнирной таблице группы D последнюю строчку, набрав 1 очко.

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