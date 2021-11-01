Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко считает, что дончане уже нащупали свою игру и готовы к новым свершениям.

"Прессинг должен быть агрессивным. В принципе, у нас это получалось в матче с Десной. Хорошо вступали в прессинг, выиграли много борьбы, провели много отборов.

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А когда после атаки быстро забираешь мяч и начинаешь новую, команда соперника быстро подсаживается, чем мы и пользовались", – сказал Степаненко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в матче 13-го тура Шахтер разгромил Десну (4:1) и продолжает преследовать Динамо в борьбе за первую строчку УПЛ. Уже в среду, 3 ноября, "горняки" в Мадриде сойдутся с Реалом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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