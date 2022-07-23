Степаненко: На поле я не только игрок Шахтера, но и помощник тренера
Капитан "горняков" Тарас Степаненко поделился мнениями по поводу игры с молодежью после первого поединка под руководством Игора Йовичевича. Соперником была Фортуна (3:3).
"Я понимаю, что сегодня на поле я не только игрок, но и помощник тренера. Мне понятны все его требования, и я должен подсказывать молодым игрокам, чтобы их адаптация была быстрее. Ребята из академии всегда мечтали попасть в первую команду, но они говорили, что трудно конкурировать, ведь раньше было много классных футболистов из Бразилии и Европы.
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В этой ситуации они получили очень большой шанс, и я вместе с тренерским штабом буду предъявлять к ним очень высокие требования. Все должны понимать, что Шахтер – это команда, которая всегда должна побеждать, независимо от ситуации. Моя задача – немного подталкивать молодых к этому и добиваться результата.
Помню ли себя в таком возрасте? Да, помню. Но тогда ситуация была другой. Я пришел в команду, которая выиграла Кубок УЕФА, постоянно тянулся к таким игрокам, как Фернандиньо, Срна, постоянно смотрел, что они делают, и пытался расти. Теперь я, Кривцов, Пятов, Матвиенко должны быть примером для молодежи.
Советы молодежи? Главное, чтобы во время матчей и тренировок ребята выкладывались и выполняли все указания. Нужно работать, ведь талант все имеют, однако благодаря работе и таланту можно много добиться", – цитирует Степаненко сайт Шахтера.
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