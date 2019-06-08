toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Степаненко: Мы ожидали большего от сербов

09:26 48 Читати українською
Степаненко: Мы ожидали большего от сербов
Тарас Степаненко / УАФ

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу в 3-м раунде квалификации на Евро-2020 в матче против Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Мог ли я поверить перед матчем в то, что мы выиграем 5:0? Нет. Мы настраивались на серьезный матч, он таким и вышел. Но 5:0... Мы ожидали большего от сербов или же сыграли лучше, чем рассчитывали . Думаю, мы показали хороший футбол и заслуженно выиграли.

Что гнало нас вперед? Установка тренера и трибуны – при такой поддержке трудно не отдаваться на все 200 процентов. Каждый делал все, что мог. Я считаю, что во Львове сумасшедшая поддержка и энергетика, которая дает футболистам больше сил. Трибуны были нашим 12-м игроком. Когда запели гимн, у меня мурашки побежали. Я, честно говоря, давно такого исполнения гимна не слышал.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Сербы поставили достаточно атакующий состав. Наверное, они думали, что забьют пару мячей и будут играть на удержание. Но не получилось. В первом тайме мы легко выбегали в контратаки, создавали моменты, били по воротам. Все, о чем мы договаривались на тренировках, получилось.

Не думали ли поберечь силы на Люксембург? 2:0 – опасный счет, поэтому после перерыва выходили с мыслями играть до конца. Потом уже, можно сказать, поймали кураж", – сказал Степаненко в эфире телеканала "Футбол 1".

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої

blog_ava
Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
00:38
2700
Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Сербия Сербия Сербия Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал официально объявил о переходе Азара
    Іспанія — 7 июнь840 Реал официально объявил о переходе Азара
8
час
:
17
мин
Волынь
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук