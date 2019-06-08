Степаненко: Мы ожидали большего от сербов

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу в 3-м раунде квалификации на Евро-2020 в матче против Сербии.

"Мог ли я поверить перед матчем в то, что мы выиграем 5:0? Нет. Мы настраивались на серьезный матч, он таким и вышел. Но 5:0... Мы ожидали большего от сербов или же сыграли лучше, чем рассчитывали . Думаю, мы показали хороший футбол и заслуженно выиграли.

Что гнало нас вперед? Установка тренера и трибуны – при такой поддержке трудно не отдаваться на все 200 процентов. Каждый делал все, что мог. Я считаю, что во Львове сумасшедшая поддержка и энергетика, которая дает футболистам больше сил. Трибуны были нашим 12-м игроком. Когда запели гимн, у меня мурашки побежали. Я, честно говоря, давно такого исполнения гимна не слышал.

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Сербы поставили достаточно атакующий состав. Наверное, они думали, что забьют пару мячей и будут играть на удержание. Но не получилось. В первом тайме мы легко выбегали в контратаки, создавали моменты, били по воротам. Все, о чем мы договаривались на тренировках, получилось.

Не думали ли поберечь силы на Люксембург? 2:0 – опасный счет, поэтому после перерыва выходили с мыслями играть до конца. Потом уже, можно сказать, поймали кураж", – сказал Степаненко в эфире телеканала "Футбол 1".

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