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Степаненко может оказаться в Роме, – GdS

13:55 245 Читати українською
Степаненко может оказаться в Роме, – GdS
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко может стать одним из летних новичков итальянской Ромы.

Опытный украинец может переехать в столицу Италии вслед за тренером Шахтера Паулу Фонсекой, сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, первым своим заданием в Роме новый тренер видит перестройку линии полузащиты. Среди претендентов на усиление состава "волков" хавбек Аякса Донни ван де Беек и полузащитник Бенфики Флорентино Луиш. Правда, покупка этих игроков может обойтись римлянам в 50-60 млн евро.

В то же время Степаненко – бюджетный вариант для Ромы, поскольку "горняки" будут требовать за 29-летнего игрока значительно меньшую сумму. Воспитанник запорожского футбола выступает за Шахтер с 2010 года и провел почти три сотни поединков за донетчан.

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