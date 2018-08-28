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Степаненко: Много новых песен вышло, думаю новички сборной подготовятся

17:50 37 Читати українською
Степаненко: Много новых песен вышло, думаю новички сборной подготовятся
Тарас Степаненко / Футбол 24

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко считает, что в национальную команду должны вызываться те игроки, которые лучше на данный момент.

"Последний раз со сборной мы виделись в июне. Был довольно большой перерыв. За короткий промежуток времени тренерскому составу надо будет всех привести к единому целому. Понятно, что стартует важный турнир.

Все три команды примерно одинаковы по уровню. Задача только одно – обыгрывать их и занимать первое место.

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Вызванны футболисты, которые на 80% вызываются постоянно, есть и новички, которые проявили себя в своих клубах. Они заслужили вызов в сборную. В национальной команде должны играть те, кто лучше на данный момент по мнению тренерского штаба. Готовимся к матчам.

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Новичков встретим как обычно. Есть традиция, нужно спеть песню. Думаю, все подготовятся. Много новых песен вышло", – передает слова Степаненко FootBoom со ссылкой на "Футбол 1".

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Сборная Украины Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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