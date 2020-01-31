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Степаненко: Матвиенко лучше было бы сейчас перейти в Арсенал

08:52 172 Читати українською
Степаненко: Матвиенко лучше было бы сейчас перейти в Арсенал
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко поделился мыслями о перспективах одноклубника Николая Матвиенко, которого активно сватали в лондонский Арсенал.

"Это футбол. Сыграл здорово сезон, особенно в сборной, потому что сейчас, к сожалению, на чемпионат Украины не слишком обращают внимание, в основном это сборная и еврокубки. Показал себя, заинтересовал, как я понял, главного тренера.

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Как я говорил с людьми, ребятами из сборной, то Артета любит молодых футболистов. К Зинченко он очень хорошо относился как к молодому футболисту, помогал ему. Это я так слышал и так понимаю, что с Колей то же самое.

Думаю, если такая серьезная заинтересованность поступает сейчас именно от главного тренера Арсенала, то Матвиенко лучше было бы сейчас перейти в эту команду. Тем более, Арсенал очень омолаживается, молодая команда. у них сейчас есть задача собрать молодых игроков и воспитать зрелую, хорошую команду, которая будет достигать результатов", – рассказал Степаненко в комментарии ТРЕНДЕЦ.

Напомним, недавно Арсенал подписал испанца Пабло Мари, что значительно снизило шансы Матвиенко переехать на Эмирейтс уже в январе.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Арсенал Арсенал Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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