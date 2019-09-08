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Степаненко: Литовцы сыграли так, как мы и ожидали

09:38 20 Читати українською
Степаненко: Литовцы сыграли так, как мы и ожидали
Тарас Степаненко / REUTERS

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча с Литвой.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Я на таких полях, как в Вильнюсе, играл в начале своей карьеры. К ним привыкнуть непросто. Отскок другой, специфический, надо привыкнуть. Однако, считаю, что мы контролировали игру и заслуженно победили. Быстрый гол помог снять напряжение. Когда нужно обязательно выигрывать, это давит психологически.

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Дебютный гол Марлоса за сборную? Мы поздравили его. Сергей Болбат тоже дебютировал. Мы их всех еще поздравим. Они молодцы.

О чем говорил Шевченко в перерыве? Внес коррективы, указал на некоторые ошибки. Когда шла верховая борьба, нужно было учитывать отскок от такого газона. Небольшие помарки, на которые тренер обратил внимание.

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Литовцы ничем не удивили. Они сыграли так, как мы и ожидали. У нас еще три игры впереди. Думаю, после матчей с Литвой можно подумать о наших шансах. Идем от игры к игре. Дай Бог, чтобы удалось выйти заранее из группы", – заявил Степаненко в комментарии Спортарене.

Отметим, Тарас Степаненко в отборе к Евро-2020 сыграл четыре поединка, забитыми мячами не отличался.

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Украина Украина Литва Литва Литва - Украина Евро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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