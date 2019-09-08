Степаненко: Литовцы сыграли так, как мы и ожидали

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча с Литвой.

"Я на таких полях, как в Вильнюсе, играл в начале своей карьеры. К ним привыкнуть непросто. Отскок другой, специфический, надо привыкнуть. Однако, считаю, что мы контролировали игру и заслуженно победили. Быстрый гол помог снять напряжение. Когда нужно обязательно выигрывать, это давит психологически.

Защита сборной Украины – лучшая в квалификации Евро-2020 наряду с англичанами и бельгийцами

Дебютный гол Марлоса за сборную? Мы поздравили его. Сергей Болбат тоже дебютировал. Мы их всех еще поздравим. Они молодцы.

О чем говорил Шевченко в перерыве? Внес коррективы, указал на некоторые ошибки. Когда шла верховая борьба, нужно было учитывать отскок от такого газона. Небольшие помарки, на которые тренер обратил внимание.

Ярмоленко: Нога не беспокоит, это решение тренерского штаба

Литовцы ничем не удивили. Они сыграли так, как мы и ожидали. У нас еще три игры впереди. Думаю, после матчей с Литвой можно подумать о наших шансах. Идем от игры к игре. Дай Бог, чтобы удалось выйти заранее из группы", – заявил Степаненко в комментарии Спортарене.

Отметим, Тарас Степаненко в отборе к Евро-2020 сыграл четыре поединка, забитыми мячами не отличался.

Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса